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Hırvatistan’da su hortumu
Hırvatistan’ın Korcula Adası açıklarında su hortumu meydana geldi.
Çevre 25.12.2021, 12:04
Hırvatistan’ın Korcula Adası açıklarında su hortumu meydana geldi.
Hırvatistan’ın Korcula Adasındaki Eski Kent bölgesi açıklarında su hortumu çıktı. O anlar yoldan geçen birinin cep telefonu kamerasına kameraya yansırken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.