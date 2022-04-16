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Hırçın dalgalar 150 metre kumsalı yuttu, evler tehdit altında

Samsun’da bir mahalle 3 yıldır kıyı erozyonuyla tehdit altında. 150 metrelik kumsal bölgesini yutan deniz, mahallede bulunan hanelere yaklaştı.

Çevre 16.04.2022, 09:01
Hırçın dalgalar 150 metre kumsalı yuttu, evler tehdit altında

Samsun’da bir mahalle 3 yıldır kıyı erozyonuyla tehdit altında. 150 metrelik kumsal bölgesini yutan deniz, mahallede bulunan hanelere yaklaştı.

Samsun’un Terme ilçesinde yaşanan kıyı erozyonunda sahil bölgesindeki 150 metrelik kumsal alan ile çok sayıda ağaç deniz sularında yok oldu. Deniz suyu, yerleşim yerine yaklaşarak evleri ve mahalle yolunu tehdit ediyor. Sancaklı Mahallesi’nde her geçen gün metrelerce ilerleyen deniz suyu, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, yıkılan ağaçları iplerle birbirine bağlayarak dalgaların önüne set kurup suyun şiddetini azaltıyor.

"150-200 metre kadar kumsal bölgesi denize gömüldü"

Afetin her geçen gün şiddetlendiğini ve mahalledeki hanelere yaklaştığını belirten Sancaklı Mahallesi Muhtarı Haydar Ayın, “Deniz kenarındaki yerleşim alanlarını deniz tehdit etmeye başladı. Kıyı erozyonu olarak isimlendirilen afet, her geçen gün şiddetleniyor. Toprak kaymasını önlemek için kumsala çam ağaçları dikmiştik. Afetle birlikte, dikilen çam ağaçları da denize karışarak yok oldu. Son 3 yıla baktığımızda toplamda 150-200 metre kadar kumsal bölgesi denize gömüldü” şeklinde konuştu.

Sebebi yarım kalan dalgakıranlar

10 yıl önce denize kurulan dalgakıranların günümüzde bir mahalleyi yok etme aşamasına getirdiğini kaydeden mahalle sakini Yüksel Ata, “Yaklaşık 3 seneden beri denizde bulunan dalgakıranları tamamlamadılar. Yetkili mercilere gerek sözlü gerek yazılı olarak müracaat ettik. Henüz bir gelişme yaşanmadı. Kumsalda bulunan yaklaşık 500 adet çam ağacı denize gömüldü. Burada içme suyu için kuyularımız vardı onlar yok oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığımız son müracaat sonucu sağ olsun Başkan Mustafa Demir şuan burayla ilgileniyor. Samsun’dan ekipler geldi, incelemeleri gerçekleştirdi. Umarım gerekli çalışmalar yapılır, daha fazla kayıp yaşanmaz” dedi.

Kuma gömülü su kuyusu 150 metre sürüklendi

Kıyı erozyonu meydana gelmeden önce kumsal bölgedeki alanda birden fazla su kuyularının olduğunu ifade eden Tahsin Ata, “Şuan kıyıya yakın olarak görülen su kuyusu bundan birkaç yıl önce 150 metre ileride, kuma gömülü haldeydi. Kıyı erozyonunun başlamasıyla betondan yapılmış kuyu büzü bulunduğu yerden koparak suyun kuvvetiyle buraya kadar sürüklendi. Sancaklı’da yaşanan bu acı afeti her gün şaşkınlıkla izliyoruz” diye konuştu.

Yapılan mühendislik hatalarının doğanın gücüne yenik düştüğünü söyleyen Tahsin Ata 75 yıllık hayatında ilk defa böyle bir afetle karşılaştığını ve tedbirlerin alınmadığı takdirde afetin mahalleyi yok edeceğini vurguladı.

Mahalle sakinleri büyüyen tehlikeye karşılık harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür ederek, “Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgilendiği bildirildi, yetkili kişiler de buraya gelip çalışmalara başlanacağını ifade etti. Umarız ki en kısa sürede bu afet son bulur” ifadelerini kullandılar.

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