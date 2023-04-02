Hindistan’daki toprak kaymasında çok sayıda kişi ölümden döndü

Hindistan’ı Jammu ve Keşmir bölgesi ile bağlayan Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı sırada araçlarında bulunanlar ölümden döndü.

Hindistan’ı Jammu ve Keşmir bölgesi ile bağlayan iki karayolundan biri olan Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda toprak kayması meydana geldi. Otoyolun Ramban bölgesinde yaşanan toprak kayması sırasında araçlarında bulunan çok sayıda kişi ölümden döndü. Kaya ve taş parçaları yamaçtan otoyola düşerken, araçlarında bulunanlar büyük panik yaşadı. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken, enkaz kaldırma çalışmaların ardından yolun yeninden trafiğe açıldığını duyurdu.