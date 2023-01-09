Hindistan’da gökyüzünü sis bulutu kapladı

Hindistan’da soğuk hava dalgası ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hindistan’da soğuk hava dalgası 5 gündür etkisini sürdürüyor. Ülkenin kuzey bölgelerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Dün gece itibarıyla 150’den fazla uçuş ile 267 tren seferi iptal edildi. Sıcaklığın 1.9 dereceye kadar düştüğü başkent Yeni Delhi’de, yetkililer tarafından okulların kış tatilini uzatmasına karar verildi.

Meteoroloji servisi, halkı hava şartları düzelene kadar açık hava aktivitelerine katılmamaları ve sürücüleri yoğun sis nedeniyle araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Soğuk hava dalgasının yarından itibaren azalmaya başlaması bekleniyor.