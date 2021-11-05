Hindistan’da Diwali Işık Festivali hava kalitesini düşürdü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Diwali Işık Festivalinde kullanılan havai fişekler nedeniyle hava kalitesi indeksi 400’ün üzerine çıkarak "tehlikeli" seviyeye yükseldi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yasağa rağmen Diwali Işık Festivalinde kullanılan havai fişekler hava kirliliğini arttırdı. Yerel saatle 08.00’e kadar başkentin hava kalitesi indeksi (AQI) 451 olarak ölçüldü. Hava kalitesinin düşmesiyle kentte sisli hava hakim oldu. Hindistan Meteoroloji Departmanından (IMD) RK Jenamani, "Şehrin bazı bölgelerinde görüş mesafesi 200 metreye düştü" bilgisini paylaştı. Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi (CREA) Analisti Sunil Dahiya ise "Fişek yasağı Delhi’de uygulanamadı ve bu da tehlikeli kirlilik seviyelerine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor. Festival kapsamında kullanılan havai fişekler her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştiriyor.