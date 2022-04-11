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Heyelanın kapattığı Kastamonu-Çatalzeytin karayolu 8 gün sonra açıldı
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolu 8 gün sonra ulaşıma açıldı.
Çevre 11.04.2022, 10:03
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolu 8 gün sonra ulaşıma açıldı.
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 2 Nisan tarihinde meydana gelen heyelan sebebiyle Kastamonu- Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Didi Mahallesi mevkiinde kapanan karayolunun ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar neticesinde, Çatalzeytin-Kastamonu karayolu 8 gün sonra ulaşıma açıldı. Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolunun kapalı olduğu süreçte ilçeye Abana-Çatalzeytin karayolunda sağlandı.