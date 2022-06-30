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Heyelan tehlikesinden dolayı yol ulaşıma kapalı
Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.
Çevre 30.06.2022, 01:08
Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.
Karabük’ün Yenice ilçesinde sağanak sonrası korkutan heyelanlar meydana gelmeye başladı. Yeşilköy Baraj mevkiinde dağlardan yola dökülen sular ve kopan kayalar karayolunu kapattı. Vali Fuat Gürel heyelan bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Tehlikenin devam ettiği bölgede geçişlere izin verilmiyor.