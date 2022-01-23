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Heyelan nedeniyle tren seferleri iptal edildi
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 202 mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle tren seferleri iptal edildi.
Çevre 23.01.2022, 18:09
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 202 mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle tren seferleri iptal edildi.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 202 mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Devlet Demir Yollarına ait tünelin üstüne tonlarca toprak yığıldı. Olayın ardından Devlet Demir Yolları tren seferlerini durduğunu açıkladı. Öte yandan tren seferlerinin Kilimli İstasyonu’ndan sağlanmaya başlandığı öğrenildi.