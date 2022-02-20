Heyelan bölgesinde tahliye edilen ev sayısı 8 oldu

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde meydana gelen heyelan sonrası tahliye edilen ev sayısı 8’e yükseldi.

İlçeye bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesinde eriyen kar ve sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yol ve bahçelerde meydana gelen çökmeler sonucu mahalleye giriş çıkışlar kapatılırken, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 7 ev tahliye edilmişti. AFAD ekiplerinden yapılan açıklamada heyelan nedeniyle tahliye edilen ev sayısının 8’e yükseldiği bildirildi.