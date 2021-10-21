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Heyelan anında orada olan usta o anları anlattı

İnşaatın yanından koparak 700 metre sürüklenen kaya kütlesini anbean izleyen duvar ustası Yusuf Yeniçırak “Orada taşın düşmesine şahit olduk ve izledik. Evin 10 metre ilerisinden kayarak aşağıya doğru gitti” dedi.

Çevre 21.10.2021, 12:54
Heyelan anında orada olan usta o anları anlattı

İnşaatın yanından koparak 700 metre sürüklenen kaya kütlesini anbean izleyen duvar ustası Yusuf Yeniçırak “Orada taşın düşmesine şahit olduk ve izledik. Evin 10 metre ilerisinden kayarak aşağıya doğru gitti” dedi.

2 gündür aralıklarla yağan şiddetli sağanak yağış ilçeye bağlı Çayırdüzü köyünde dün saat 15.00 sularında heyelana neden oldu. Köyün bulunduğu yamacın tepesinde 4 katlı inşaat halindeki bir binanın yan tarafından kopan kaya kütlesi bir anda metrelerce aşağıda bulunan Fırtına Deresi’ne kadar indi. Heyelan anı ise çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

‘Aşağıya doğru kayarak gitti’

Heyelan anında orada bulunan duvar ustası Yusuf Yeniçırak kayanın yuvarlanmasını saniye saniye izlediklerini dile getirerek “Dün bodrum katta duvar örüyorduk. Orada taşın düşmesine şahit olduk ve izledik. Evin 10 metre ilerisinden kayarak aşağıya doğru gitti. Oradan çıkan taş kendiliğinden aşağıya doğru kayarak gitti. Mühendislerimizle beraber krokilerimizi çizdiler. Böylece bu işleri halledecekler inşallah” ifadelerini kullandı.

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