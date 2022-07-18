Heyelan anı kamerada...İstinat duvarı böyle çöktü

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir istinat duvarı çöktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dün gece saatlerinde Ordu genelinde etkili olan sağanak sonucu bazı noktalarda heyelan, sel ve taşkınlar meydana geldi. Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde de meydana gelen heyelan sonucu yolun istinat duvarı çöktü. Duvarın saniyeler içerisinde çökmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.