Heybeliada’da yanan ormanlık alan 1. yıl dönümünde eski yeşil görünümüne kavuşuyor

Heybeliada’da bir yıl arayla çıkan iki büyük yangında 13 hektar alan küle dönmüştü. Yanan 2 bölge küllerden arındırılarak Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidanlar dikildi. Boy atan fidanlar sayesinde bölge kurak bir görüntüden kurtulup, eskisi gibi yeşile dönmeye başladı. Ağaçlandırılan alan havadan görüntülendi.

İstanbul’da son yılların en büyük orman yangını Heybeliada’da 21 Ağustos 2021’de çıktı. Birçok ilçeden itfaiye aracı adaya götürülürken havadan da yangına müdahale edildi. Yangında 7,2 hektar ormanlık alan kaybedildi. Yanan bölgenin hemen bitişiğindeki bölge ise 12 Temmuz 2020 tarihinde yanmıştı. O yangında ise 6 hektarlık orman küle dönmüştü. Yanan bölgeler küllerden arındırıldı. Her iki alana da Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından fidanlar dikildi. 2021 yılında yanan bölgeye 9 bin 200 fidan, 2020 yılında yanan bölgeye 6 bin 750 fidan dikildi. Geçen yıl bölgeye dikilen fidanlar büyümeye başladı. Boy atan fidanlar sayesinde bölge kurak bir görüntüden kurtulup, eskisi gibi yeşile dönmeye başladı. 2020 yılında dikilen fidanlar sayesinde ise bölge yeşile dönüyor.

“Yaklaşık 17 bin fidan dikildi“

Adalar Ak Parti İlçe Başkanı Uğur Sina Şen, “2020 ve 2021 yılında Heybeliada’da iki yangın art arda vuku buldu. Ancak bunun gerek yangın esnasında gerek yangın sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat yakinen takibi o dönemdeki Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, İstanbul Orman Bölge Müdürümüz Sayın Yusuf Şahin Bey’in Adalar kaymakamımız Mustafa Ayhan Bey’in ve orman şefimizin burada emeği geçen bütün halkın, gencin hanımın, beyin hummalı bir çalışmasıyla önce yangınlar söndürüldü. Hiç olmadığı kadar bu bölgeye hava, destek araçlarıyla, karadan yapılan nakillerle Orman Genel Müdürlüğümüzün ekiplerinin büyük bir özverili çalışmalarıyla kısa sürede bu yangınlar söndürüldü. Bu yangınlardan sonra altı ay gibi kısa bir sürede buradaki yanan ağaçlardan, bu gördüğünüz sarp arazi temizlendi. Hem 2020’de, hem 2021 sonrasında da diğer taraftaki yeşillenen ağaçları iki senede çam ağaçları ne hale geldiğini görüyoruz. Burası kimsenin söylentilerde olduğu gibi kendisine villa yapıyorlar vesaire değil. Altı ay gibi kısa bir sürede buranın tekrar eski haline kavuşması için bütün bakanlıklarımızın, hükümetimizin özverili çalışmalarıyla yaklaşık. 17 bin tane fidan toprakla buluşturuldu. Bunların sulamaları tekrar yeşermesi için bakanlığımızın büyük bir gayreti var. Ondan evvel de gördüğünüz gibi şuradaki burunda gördüğünüz 7-8 yıl evvel yanan arazide aynı şekilde ağaçlandırıldı. Doğal tabiatın kendisiyle buluşması için bakanlıklarımızın özel bir gayretiyle ağaçlandırma çalışmalarını siz de bizzat görmüş oluyorsunuz” diye konuştu.