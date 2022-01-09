Hesarek Kayak Merkezi’nde hafta sonu yoğunluğu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin son yıllarda tercih edilen kayak merkezi Hesarek’te, hafta sonu yoğunluğu yaşandı. İş stresini üzerinden atmak isteyen yüzlerce vatandaş, aileleriyle gelip hem kayak yaptı hem de halaylar çekti.

Son yıllarda bölgenin en çok tercih edilen ve geçmiş yıllarda 200 bine aşkın ziyaretçi ağırlayan Bingöl’ün kayak merkezi Hesarek, sezon açılmasıyla yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. İl merkezine 34 kilometre mesafede yer alan, yılın neredeyse 5 ayı karın eksilmediği 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerindeki kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Profesyonel ve amatör kayakçılara, pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunan Hesarek Kayak Merkezi’nde hafta sonunda yoğunluk yaşandı. Bingöl başta olmak üzere Elazığ, Diyarbakır, Batman, Kayseri gibi birçok ilden gelen vatandaşlar, aileleriyle birlikte eğlence dolu vakitler geçirdi.

Ailesiyle birlikte Elazığ’dan ilk kez Hesarek Kayak Merkezi’ne geldiğini dile getiren İbrahim Tarkuş, “Elazığ’dan geliyoruz. Çocuklarla hafta sonu stres atmak amacıyla geldik, beğendik, çok güzel. Çok güzel bir yer yapmışlar. Bingöl’e, Doğu Anadolu bölgesine hayırlı olsun. İlk defa geldik, çok beğendik. Çevremizdeki arkadaşlarımıza, dostlarımıza tavsiye edeceğiz” dedi.

Hesarek Kayak Merkezi’nin tüm güvenlik önlemlerinin alındığı söyleyen ve 80 kişilik bir grupla Diyarbakır’dan geldiklerini belirten Mehmet Seçil, “80 kişilik grubumuzla Hesarek Kayak Merkezi’ne geldik. Ortam güzel, neşeli ve sıcak. Tüm güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çok güzel bir yer, herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Biraz daha yatırım yapılması halinde Türkiye’nin popüler bir kayak merkezi olacağını ifade eden Selami Bulşu ise, “Bugün kalabalık. Türkiye’nin birçok yerinden özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelenler var. Diyarbakır, Elazığ bölgesinden yerli turistin buraya yoğun olarak geldiğini görüyoruz çok da mutlu oluyoruz. Biraz daha geliştirilebilirse konaklama açısından, çok daha profesyonel kayak tesisi haline gelirse Türkiye çapında popüler bir kayak tesisi olur” şeklinde konuştu.