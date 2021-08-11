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HES patladı ilçe sular altında kaldı: 1 ölü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine çayı üzerine bulunan HES barajı patladı. Evlerin sular altında kalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Elektrik hatlarının kesildiği ilçede mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Çevre 11.08.2021, 16:03
HES patladı ilçe sular altında kaldı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışlar Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı üzerindeki HES barajının patlamasına sebep oldu. Patlayan barajdan taşan sel suları bölgedeki evlerin ikinci katlarına kadar su altında kalmasına sebep oldu. İlk belirlemelere göre Kazım T. adlı bir kişinin öldüğü bölgede elektrik hatlarında, internet ve iletişim hatlarının tümünde de kesilmeler meydana geldi.
HES barajının patladığı ve sel sularının vurduğu ilçeye ulaşım sağlayan yolların kapandığı, mahsur kalanların kurtarılması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekiplerinin ilçeye giren yolları kapatarak geçişleri engellediği öğrenildi.

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