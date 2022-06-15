banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde HES havuzuna düşen karacayı çay fabrikası çalışanı kurtardı. Boğulmaktan kurtarılan karaca yeniden doğaya bırakıldı.

Çevre 15.06.2022, 19:49
HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde HES havuzuna düşen karacayı çay fabrikası çalışanı kurtardı. Boğulmaktan kurtarılan karaca yeniden doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kemerköprü köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Kamilet Vadisi boyunca akıntıya kapılarak köyde bulunan HES havuzuna sürüklenen karaca, boğulmak üzereyken yardımına çay fabrikası çalışanı Alper Aydın ve köylüler yetişti. Hiç düşünmeden soğuk sulara giren Aydın, karacayı bulunduğu yerden çıkartmayı başardı. Boğulma tehlikesi yaşayan karaca HES havuzundan çıkartılarak yeniden yaşam alanı olan doğaya salındı.

Yorumlar (0)
21°
açık