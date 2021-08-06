Hersek sahili tertemiz

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, güzel haberi deniz altında çekilen görüntüler eşliğinde verdi. Hersek sahilinde müsilaj kirliğinden eser kalmazken, deniz suyu değerleri temiz çıktı.

Türkiye sahillerini etkisine altına alan müsilaj kâbusu Hersek sahilinde tamamen ortadan kalktı. Son yapılan deniz suyu ölçümleri de eski dönemler de olduğu gibi temiz çıktı. Bölgenin en uzun kum plajı ve yeşil alanına sahip Hersek sahili, eski günlerini aratmıyor. Deniz altında çekilen görüntüleri paylaşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, son durumu şu sözlerle duyurdu:

“Hersek sahilimizde müsilaj kaynaklı kirlilikten eser kalmadı. Son ölçüm sonuçlarına göre deniz suyu değerleri de temiz çıktı. Gönül rahatlığı ile denize girebilir, sahilimizde keyifle zaman geçirebilirsiniz” diye konuştu.