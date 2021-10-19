Hersek Lagünü, TEMA üyelerini ağırladı

Marmara Denizi’nin kıyısındaki 236 kuş türüne ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagünü, TEMA Vakfı Yalova ve Kütahya İl Temsilciliği üyelerini misafir etti.

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri üniversitesi Genç TEMA Topluluğu üyeleri, Hersek Lagününü gezdi. TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği, Kütahya İl Temsilciliği, Dumlupınar Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genç Tema Gönüllülerimizden oluşan Kütahya TEMA ekibini Yalova’da ağırladı. TEMA üyeleri, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret ettiler. Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Tesisler Sorumlusu Mustafa Sarıgül ve Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül tarafından Hersek Lagünü ile ilgili TEMA üyelerine bilgi verdiler.

Hersek Lagünü hakkında TEMA üyelerine bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Hersek Lagünü yüzeyi 152 hektar olmakla birlikte etrafındaki doğal arazilerle yaklaşık 200 hektar alana sahip farklı ekosistemleri bünyesinde barındıran önemli sulak alandır. Bu zenginlik kuş çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Alanda yerleşik kuşların yanında başta kış göçmeni kuşlar olmak üzere, üremek için alanı tercih eden yaz göçmeni kuşları da görmekteyiz” diye konuştu.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi’ne hayran kalan TEMA üyeleri, Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu’nu da alarak oldukça keyifli bir gün geçirdi.