Herkes fotoğrafını çekmek için koştu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ilk kez görülen Çatal Kuyruklu Martıyı fotoğraflamak için vatandaşlar bir biriyle yarıştı.

Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi’nde yaşayan Çatal Kuyruklu Martı (Xema sabini) Türkiye’de ilk defa Hatay’da kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan tarafından görüntülenmişti.

Haberin duyulması ile Türkiye’nin her yerinde kuş gözlemcileri, kuşun fotoğrafını çekmek için ilçeye akın etti. Fotoğraf makinesini ya da cep telefonunu eline alan vatandaşlar kuşu çekmek için bir biriyle yarıştı.