Herkes buraya gün batımını izlemeye geliyor

Yalova’nın Armutlu ilçesi, bu mevsimde ortaya çıkan muhteşem gün batımı manzarasıyla çok sayıda kişiyi ilçeye çekiyor.

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Armutlu ilçesi, havanın açık olduğu günlerde muhteşem gün batımı manzarasına ev sahipliği yapıyor. Güneşin tam denizin üzerinden batışı herkesi büyülüyor. Armutlu sahillerinden bu muhteşem manzara keyifle izleniyor. Çok sayıda vatandaş bu manzarayı izlemek için ilçeye gelip gün batımının keyfini çıkarıyor.

İlçeye gün batımı manzarası izlemek için geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Armutlu, gün batımı manzarasının en güzel izlendiği ilçelerden biri. Burada açık havalarda gün batımı insanı mest ediyor. Biz de sık sık buraya gelip gurûbun tadını çıkarıyoruz" dediler.