banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bebeği kurtardı, tepkiyle karşılaştı
Bebeği kurtardı, tepkiyle karşılaştı
Beşiktaş’tan TBF’ye tepki
Beşiktaş’tan TBF’ye tepki
Erdoğan'dan, Bahçeli’ye tebrik telefonu
Erdoğan'dan, Bahçeli’ye tebrik telefonu
İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında karar
İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında karar

Her yıl denizlere 8 milyon tondan fazla plastik atılıyor

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Başkanı Şadan Kaptanoğlu, her yıl denizlere 8 milyon tondan fazla plastik atıldığını söyledi.

Çevre 19.03.2021, 10:31
2
Her yıl denizlere 8 milyon tondan fazla plastik atılıyor

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Başkanı Şadan Kaptanoğlu, her yıl denizlere 8 milyon tondan fazla plastik atıldığını söyledi.

TURMEPA Başkan Şadan Kaptanoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yayın hayatına soktuğu Türkiye’nin ilk video ve ses içerikli interaktif e-dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Deniz ve okyanuslardaki atıklardan bahseden TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu, denizlerin ve okyanusların yüzde 80 oranında insan eliyle kirletildiğini söyleyerek, “Okyanuslardaki çöplerin toplamı Türkiye’nin yüzölçümünden daha büyük. Her yıl denizlere 8 milyon tondan fazla plastik atılıyor. Virüsün yayılmasını önlemek için hijyen açısından tek kullanımlık ürünlere yöneldik ama bu da daha fazla atık oluşturdu. Daha fazla atık da ne yazık ki yeni dünyanın kirli arka yüzü olan ‘Yedinci Kıta’yı büyütüyor” dedi.

“Her yıl denizlere 8 milyon tondan fazla plastik atılıyor”

Şadan Kaptanoğlu şöyle devam etti: “Yaşam alanlarımız olan evimiz, ofisimiz, hastaneler, fabrikalar, tarlalar, bahçeler ve sokaklara attığımız her şey sonunda kıyılara ve denizlere ulaşıyor. Ne yazık ki okyanuslardaki çöplerin toplamı Türkiye’nin yüzölçümünden daha büyük. Her yıl denizlere 8 milyon tondan fazla plastik atılıyor. Plastiklerden kaynaklı kirlilik öyle bir boyuta ulaşmış durumda ki, her hafta neredeyse bir kredi kartı büyüklüğünde plastiği farkında olmadan tüketiyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi yaşam kaynağımız olan denizler ve okyanuslarda oluşan dev plastik adalarını biz oluşturduk ama bu gidişatı tersine çevirmek de yine bizim elimizde.”

“Dünyadaki toplam plastik miktarı 5 milyar tona ulaştı”

Herkese, özellikle de çocuklara denizleri kirletmemeyi okul çağında öğretmek gerektiğini dile getiren TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “Bunun içinde en başta üret-kullan-at düzenine son vermeliyiz. Hepimizin hayatında büyük bir yer kaplayan plastiğin kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca alternatif maddelere yönelmek, ülkemizin ‘sıfır atık’ hedefine ulaşmasında atılacak olan en büyük bir adım olacaktır. Dünyadaki toplam plastik miktarının 5 milyar tona ulaştığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar, bu atıkların dünyayı sarmaya yetecek miktarda olduğunu söylüyor. Kovid-19 salgını nedeniyle evlerimize kapanırken doğa da kısa bir nefes aldı. Ancak büyük resim bu kadar umutlu değil. Çünkü bir taraftan kendi içimize çekilerek fayda sağlarken, diğer taraftan daha fazla atık çıkartarak zarar verir olduk” diyerek şunları ifade etti:

“Virüsün yayılmasını önlemek için hijyen açısından tek kullanımlık ürünlere yöneldik ama bu da daha fazla atık oluşturdu. Daha fazla atık da ne yazık ki yeni dünyanın kirli arka yüzü olan ‘Yedinci Kıta’yı büyütüyor. Doğamıza, denizlerimize ve oksijenimize her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Tüm dünya zor günlerden geçerken artık hem kendimize hem de çevremize bir kez daha bakmamız gerekiyor. Ve aslında kişisel olarak alacağımız birkaç küçük önlemle buna dur dememiz mümkün. İsraf etmek yerine elimizdeki kaynakları kullanmalıyız. Tek kullanımlık plastik şişe veya kağıt bardak yerine mataran ve termos, naylon poşet yerine bez çanta kullanmak hem basit hem de temel adımlar. Evdeki çöpleri aynı yere atmak yerine, onları ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırabiliriz. Pipet kullanmayı bırakmamız bile yüzbinlerce canlının yaşamında fark oluşturacak bir gelişme olacaktır.”

“26 balık çeşidinin nesli tükendi”

TÜİK verilerine göre Karadeniz’de 50 yıl önce 52 olan balık çeşidinin azaldığına dikkat çeken Şadan Kaptanoğlu, “26 balık çeşidinin nesli tükendi. Geriye kalanların da büyük kısmı avlanabilecek miktarın altında. Dünyada ne yazık ki her yıl 100 binden fazla deniz memelisi ve kaplumbağası atıklar sebebiyle ölüyor ve hemen harekete geçilmezse 2050 yılında denizlerde balıktan daha çok plastik olacağı öngörülüyor. Buna şu örneği vermek istiyorum. Mesela bir yetişkin bana soruyor; ‘Deniz kirlensin ne olur, balık mı yiyemeyiz?’ Evet, balık yiyemeyiz ama daha da önemlisi nefes alamayız. Deniz bir zincirin halkası ve tüm ekosistemi etkilemekte. Temiz denizler olmasa sadece balıkların soyu tükenmeyecek, nefesimiz de kesilecek. Nasıl ağaçlar dünyanın akciğerleriyse denizlerimiz de mavi kalbidir. Denizlerimizi yitirirsek balıklarımızı yitirdiğimiz gibi soluk bile alamayacağımızı ne yazık ki birçok kişi bilmiyor. Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. Bütün bunları bizlerin çeşitli projelerle insanlara anlatmamız, hatırlatmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20