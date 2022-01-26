Her yer açık, Çankaya kapalı

Ankara Çankaya’da yaşayan vatandaşlar, kar yağışı sonrası hala ara sokakların kapalı olmasına tepki gösterdi. Çankayalılar ara sokakların kapandığını, Çankaya’nın pek çok yerinin çöp pisliğiyle dolduğunu ve belediyenin çalışmadığını iddia etti.

Son günlerde ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Ankara’nın çoğu yerinde karlı caddeler temizlenirken, Çankaya’ya bağlı Öveçler semtinde ara sokaklarda karla birikmesi, buzlanması ve ara sokaklara girilmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu. İlçede bir çöp konteyneri devrilirken, pek çok yerde çöp konteynerinin etrafının pisliklerle dolu olduğu görüldü. Belediyenin kara karşı önlem almadığını söyleyen vatandaşlar, ilçeyi çöplerden temizlemediğini ve belediyenin çalışmasının yeterli olmadığını iddia etti.

“Sokaklar kendi kendine açıldı, belediye açmadı”

Çankaya Belediyesi’nin hizmetlerinin yetersiz olduğunu, sadece seçim zamanı çalışma yaptıklarını söyleyen bir vatandaş, “Çankaya Belediyesi’nin buradaki hizmetleri yetersiz. Halka istediği gibi bir hizmeti vermiyor, bu yıllardan beri de böyle. Ankara Büyükşehir Belediyesi ana caddeleri açıyor ama sokaklarda hiçbir çalışma yok. Bunlar da haliyle halka yansıyor. Çöpler zamanında alınmıyor. Temizlik bakımından doğru dürüst çalışma yok. Yazın bu sokakları görseniz kokudan, pislikten geçilmiyor. Kar yağdığında insanlar aracını çıkaramadı. Herkes mağdur kaldı. Sokak kendi kendine açıldı, belediyenin açması değil bu. Belediyenin çalışması yok burada. Oy zamanı gelince burada her şeyi yapıyorlar. Kolilerle yardım dağıtmaya çalışıyorlar ama onu ihtiyacı olan kişiye de dağıtmıyorlar. İsimleri kendileri belirlemişler, ona göre dağıtıp gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Belediye daha yeni küremeye başladı, 4 gün durdular”

Bir diğer vatandaş ise Çankaya Belediyesi’nin kar yağdıktan 4 gün sonra küreme çalışmasına başladığını, çöplerin biriktiğini vurgulayarak, “Sokaklar pis, kar. Gelip bir kürek tuz atıp gidiyorlar. Düzgünce yapılsa olmaz mı? Ben hiçbir taraftan değilim ama doğrunun, çalışanın yanındayım. Ülke benim, buraya bir şey olsa biz nereye gideceğiz? Sokaklarda yürüyemiyor insanlar. Temiz olsa ne var olur yani. Çöpler birikti, halen üstüne döküyorlar. Belediye daha yeni küremeye başladı, 4 gün durdular. Adam gibi çalışsınlar” dedi.

Çankaya’da yaşayan vatandaşlar, yazın sokakların daha kötü olduğunu, çöpten ve çöp kokusundan geçilmediğini dile getirdi.