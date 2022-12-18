Her sene metrelerce kar olan ilçede bahar havası

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde beklenen kar henüz yağmazken, ilçede son günlerde yaşanan bahar havası vatandaşları şaşırtıyor.

Adını karla kaplı ovadan alan ve her sene bu tarihlerde karla mücadele eden Bingöl’ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova’da, beklenen kar henüz yağmadı. Geçtiğimiz haftalarda yüksek tepelere ve ilçe merkezine yağan birkaç santimlik kar, yağmur ve güneşle birlikte eridi. Son birkaç gündür geceleri soğuk havanın gündüzleri de kar yerine güneşli havanın olması, yıllardır ilçede yaşayan vatandaşları şaşırtıyor.

Geçen yıllara göre bu mevsimde kar olmamasından dolayı şaşırdığını dile getiren Ekrem Barut, 25 yıldır ilk defa bu tarihte böyle bir hava ile karşılaştığını aktardı. Barut, “25 yıldır Karlıova’dayım, aslen Erzurumluyum. İlk defa bu sene bu aylarda havanın böyle olduğunu görüyorum. Eskilere baktığımızda hayatta bu zamanlarda yolda yürüyemezdik. Ama şu an maşallah çok güzel bir hava var” dedi.

Kış ayında ilkbaharı yaşadıklarını söyleyen vatandaşlardan Ahmet Kanat da bu yılın diğer yıllara göre çok farklı olduğunu belirtti. Kanat, “Bu sene kış ayında ilkbaharı yaşıyoruz. Maşallah hava çok güzel. Diğer seneler ve bu sene çok farklı. Geçen sene bu tarihlerde yerlerde kar vardı. Umarım da böyle gider. Yeteri kadar kar yağmadı bu sene acaba iyiye mi kötüye mi gidiyor onu bilemiyorum. İnşallah iyiye gidiyor diyelim” diye konuştu.

Öte yandan, ilçedeki birçok esnaf da havanın güneşli olmasından dolayı kapı önünde çay içerek güneşin tadını çıkardı.