Her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova yeni beyaza büründü

Bingöl’de her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova ilçesinde gecikmeli de olsa yağış başladı, her yer beyaza büründü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından, Bingöl’ün birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Haftalardır yağışın beklendiği Karlıova ilçesinde de kar yağışı başlarken, ilçe biranda beyaza büründü. Yer yer 5 santimetreye ulaşan karın yağmasıyla beraber, çocuklar da sokaklara çıkarak kaymaya başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.