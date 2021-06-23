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Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

Bakımevine gelen davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

Çevre 23.06.2021, 00:53
Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

Bakımevine gelen davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar dağı geçidinde bulunan ılgar bakımevinde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevinin bahçesine kadar gelerek merdivenlerde bekleyen tilkiyi her gün elleriyle besliyor.

Serkan Çiftçinin bakımevine gelen tilki ile kurduğu bağ, görenleri şaşırtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bakımevine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri çiftçinin elinden yiyor.

Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi sabah akşam besleyen Serkan Çiftçi ise bu durumdan oldukça memnun.
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