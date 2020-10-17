Her fidan bir nefes bin umut
YÜREĞİMİZİ YAKAN ORMAN YANGINLARININ ARDINDAN GELECEK NESİLLERE DAHA YEŞİL BİR DÜNYA BIRAKMAK HEDEFİYLE YOLA ÇIKAN UĞUR OKULLARI, İSTANBUL’DAN İZMİR’E, DENİZLİ’DEN SAMSUN’A KADAR TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA FİDAN DİKME PROJESİ GERÇEKLEŞTİRDİ. ‘UĞURLU HER FİDAN, BİR NEFES’ SLOGANIYLA YOLA ÇIKAN ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE VELİLER OKUL BAHÇELERİ İLE ÇEVREDEKİ PARK VE BAHÇELERİ YEŞİLLENDİRDİ.
Yüreğimizi yakan orman yangınlarının ardından gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak hedefiyle yola çıkan Uğur Okulları, İstanbul’dan İzmir’e, Denizli’den Samsun’a kadar Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikme projesi gerçekleştirdi. ‘Uğurlu Her Fidan, Bir Nefes’ sloganıyla yola çıkan öğrenciler, öğretmenler ve veliler okul bahçeleri ile çevredeki park ve bahçeleri yeşillendirdi.
Türkiye’nin yüreğini yakan Hatay’daki orman yangınlarının ardından Uğur Okulları, yaraların sarılması için adeta seferberlik başlattı. 51 ilde toplam 109 okulda eğitim öğretime devam eden Uğur Okulları öğrencileri, öğretmenler ve velileri ‘Uğurlu Her Fidan, Bir Nefes’ sloganıyla okul bahçelerinde ve çevredeki park ve bahçelerde fidan dikti. Maskelerini takarak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek; Uğur Okullarının kuruluş yılına vurgu yapmak amacıyla 1968 adet fidan diken öğrenciler, doğaya katkıda bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar.
1968 fidan dikildi
Öğrencilere ağacı ve yeşili koruma bilinci kazandırarak; ülkemiz genelinde, başta Hatay olmak üzere, yanarak yok olan ağaçların yerlerine yenilerini dikmeyi amaçladıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Uğurlu ellerle diktiğimiz her bir fidanla, geleceğimiz için bin umut yeşertmek istiyoruz. Hedefimiz; çevremizi güzelleştirerek yaşam kalitemizi arttıran, dünyamızın nefes almasını sağlayan, canlılar için hayati öneme sahip olan ağaçları korumak ve ağaç varlığımızı arttırarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak. Orman yangınlarında yanan her bir ağaç ve bu ormanlardaki her bir hayvan bizim içimizi acıtıyor. Biz de kurum olarak Türkiye’nin hemen hemen her yerinde öğrencilerimizle birlikte fidanlar diktik. Uğur Okullarının kuruluş yıl dönümü olan 1968 yılının sembolize ederek 1968 fidan dikmeyi hedefledik" diye konuştu.
Öğrencilere tabiatı koruma bilinci aşılıyoruz
Öğrencilerde tabiatı koruma bilinci oluşturmak istediklerini de söyleyen Kulaberoğlu, "Ağaç dikmek kadar öğrencilerimizi doğa dostu bireyler olarak yetiştirmenin önemine de dikkat çekiyoruz. Çocuklarımızda tabiatı koruma, iyileştirme ve tabiatla birlikte yaşama bilinci geliştirilmeli. Gelecekte daha güzel, daha yeşil, daha yaşanabilir dünyaları olsun istiyoruz” dedi.
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Göztepe
|4
|6
|10. Konyaspor
|4
|6
|11. Kasımpaşa
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Beşiktaş
|4
|4
|18. Başakşehir
|5
|4
|19. Gaziantep FK
|4
|3
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Altay
|5
|10
|3. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|4. Adanaspor
|5
|9
|5. Altınordu
|5
|9
|6. Tuzlaspor
|4
|8
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|4
|7
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Bandırmaspor
|5
|5
|12. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|13. Bursaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
|3. Aston Villa
|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Tottenham
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. West Ham
|4
|6
|13. Crystal Palace
|4
|6
|14. Wolverhampton
|4
|6
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|10
|2. Cádiz
|6
|10
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Betis
|5
|9
|5. Atletico Madrid
|4
|8
|6. Real Sociedad
|5
|8
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|3
|7
|9. Sevilla
|4
|7
|10. Getafe
|4
|7
|11. Valencia
|5
|7
|12. Osasuna
|4
|6
|13. Celta de Vigo
|6
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2