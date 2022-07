Her ay 100’ün üzerinde köpek bırakılınca, "Yalvarıyorum" diyerek çağrıda bulundu

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çevre illerden getirilerek her ay 100’ün üzerinde sokak köpeğinin ilçeye bırakılması ile ilgili, "Yalvarıyorum" diyerek çağrıda bulundu. Türkyılmaz, "Can dostlarımızı terk edenleri bundan sonra kamera sisteminden tespit edip hem emniyetten hem de jandarmadan destek alacağız" dedi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından her ay 100’ün üzerinde sokak köpeği, ormanlık alana ve yol güzergahlarına bırakılıyor. Çevre illerden araçlarla getirilen başıboş köpekler, vatandaşları ve yaz okuluna giden çocukları da tedirgin ediyor. Başıboş köpekler, belediye görevlilerince geçici barınağa alınıyor. Ormanlık alandaki köpeklerin de aç kalmaması sağlanıyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da sokak köpeklerini bırakanlara, "Yalvarıyorum" diyerek çağrıda bulundu. Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma ile koordineli olarak sokak köpeklerini bırakan kişileri güvenlik kamera sistemlerinden tespit edeceklerini söyledi.

"Aylık maliyetimiz 200 bin lira"

Yahşihan’ın Kırıkkale’nin en büyük ilçesi olduğuna dikkat çeken Türkyılmaz, yaklaşık 386 personelle ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Sokak hayvanlarına ve barınağımıza indirgediğimizde ise 1 veteriner ve barınak sorumlusu olmak üzere 10 personelle iki vardiya hizmet etmeye çalışıyoruz. Yıllık sokak hayvanlarımıza kedilerimize aldığımız mama miktarı ise 40 tonu bulmaktadır. Aylık belediye maliyeti işçilerde olmak üzere 150 bin ile 200 bin lira arasında değişmektedir" dedi.

"Bizim ilçemize bırakmayın yalvarıyorum"

"Yalvarıyorum" diyerek çağrıda bulunan Türkyılmaz, "Benim şimdi buradan seslenişim istirhamım yalvarışım her ay düzenli olarak ilçemize 100 ile 150 arasında sokak köpeği can dostumuz bırakılmaktadır. Yaz okuluna giden çocuklarımıza ve işe giden vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmaktalar. Geçen hafta kendim tespit ettim ormana bırakmışlar. Bu hayvanlar can dostlarımız ormanda ne yer ne içer gerçekten sıkıntılı bir durum. Bundan sonra il ve ilçe belediyelerimizden istirhamım, bizim ilçemize artık yalvarıyorum onlara bırakmamaları" diye konuştu.

"Emniyetten ve jandarmadan destek alacağız"

Köpekleri bırakanları güvenlik kamera sistemleri üzerinden tespit edeceklerini belirten Türkyılmaz, "Bölgemize terk edilen can dostlarımızı terk edenleri bundan sonra kamera sisteminden tespit edip hem emniyetten hem de jandarmadan destek alacağız. Buradan kamuoyuna duyuyorum. Lütfen bu can dostlarımızı sokaklardan ziyade, il ve ilçede bulunan geçici barınaklara ve hatta zararsız olanları bölgede kısırlaştırılarak aynı bulunduğu noktalara bırakırlarsa çok mutlu olurum" şeklinde konuştu.