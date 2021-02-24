Hem arıza giderdiler hem de yabani hayvanları doyurdular

Sivas’ta ÇEDAŞ’ın enerji timleri zorlu kış şartlarında elektrik arızalarına müdahale ederken olumsuz hava şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına da enerji oldular. Sivas’ın Kangal İlçesi’ne bağlı bir köyde elektrik arızasını gideren enerji timleri, bu bölgede sık sık görülen dağ keçisi, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanları için araziye yem bıraktı.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 1 milyondan fazla aboneye kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri, yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor. Bir yandan zorlu kış şartlarında elektrik arızalarına çözüm üreten ÇEDAŞ’ın enerji timleri diğer yandan da karla kaplı arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenebilmesi için yanlarında taşıdıkları yemleri sahada uygun bölgelere bırakıyor.

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı bir köyde oluşan elektrik arızasına müdahale eden Enerji Tim’leri, özel idare ekiplerinin yardımıyla ulaştıkları bölgede arızayı kısa sürede giderdi. Ekipler, arızayı giderdikten sonra yanlarında taşıdıkları ot ve buğdayı, bölgede sık sık görülen dağ keçisi, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanlarının arazide ulaşabilecekleri noktalara bıraktı.

“Hayvanlar için her zaman yiyecek getirmeye çalışıyoruz”

Arızayı gidermek üzere bölgeye geldiklerini dile getiren ÇEDAŞ Kangal İşletme Şefliğinde görevli Arıza Giderim Personeli Emre Türkmen, “Arızaya geldiğimiz bölgelerde arazide gezerken kardan ve hava şartlarından dolayı yaban hayvanlarının besin bulamadığını gözlemliyoruz. Arızaya gittiğimiz zamanlarda doğaya olan sorumluluğumuzun bilinciyle araziye yaban hayvanları için ot ve buğday gibi yemler bırakıyoruz. Bizim bölgemizde keklik, tavşan ve dağ keçisi gibi yaban hayvanları bulunuyor. Bu hayvanlar için her zaman yiyecek getirmeye çalışıyoruz” dedi.