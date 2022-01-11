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HDP’li belediyeden 20 yıl hizmet görmeyen 36 ilden büyük ilçe, modern yüzüyle hayata kavuştu

Diyarbakır’ın 400 bin nüfuslu Bağlar ilçesi, nüfusuyla 36 ilden büyük olurken, bünyesinde de Türkiye’nin en büyük Bağcılar Mahallesini bulundurmakta. İlçe, 20 yıllık HDP döneminde görmediği hizmetle tanışarak modern yapıya kavuştu.

Çevre 11.01.2022, 11:59
HDP’li belediyeden 20 yıl hizmet görmeyen 36 ilden büyük ilçe, modern yüzüyle hayata kavuştu

Diyarbakır’ın 400 bin nüfuslu Bağlar ilçesi, nüfusuyla 36 ilden büyük olurken, bünyesinde de Türkiye’nin en büyük Bağcılar Mahallesini bulundurmakta. İlçe, 20 yıllık HDP döneminde görmediği hizmetle tanışarak modern yapıya kavuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi, 20 yıl HDP’li belediye tarafından yönetildi. İtfaiye, ambulans ve gerekli durumlarda polis ekiplerini giremediği dar sokaklar ve birçok alanda AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yönetimiyle hizmetle tanıştı. Zamanında hizmetten mahrum bırakıldığı öne sürülen 400 bin nüfusuyla 36 ilden büyük, Türkiye’nin en büyük mahallesini barından Bağlar ilçesi, modern yüzü ile metropolleri aratmayan hale geldi. 3 yıl önce AK Parti ile göreve başlayan Başkan Beyoğlu, gece gündüz aralıksız sürdürdüğü dev projeler ile sosyal belediyecilik anlayışıyla başarılara imza atarak ilkleri başardıklarını belirtti. Asfalt görmeyen mezralardan, parkı olmayan mahallelere, kentsel dönüşüm ile risk taşıyan evlerden, tarıma elverişli hale getirilerek vatandaşların geçim kaynağı haline gelen arazilere kadar birçok başarı elde edilen ilçede dönüşüm tamamlanırken drone ile görüntülendi.

Taş ile dolup taşan tarıma elverişsiz araziler kazanılarak Türkiye’de bir ilki başarıp asfalt fabrikası kurduklarını, bu fabrika sayesinde ilçenin hem asfalt giderlerinin karşılandığını hem de tarıma kazandırılan araziler ile vatandaşların geçim kaynağını sağladıklarını kaydeden Beyoğlu, çöp ile dolan sokakları da filoya dahil ettikleri araçlarla pırıl pırıl hale getirdiklerini söyledi. Bağlar ilçesinin 400 bin nüfusu ile Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olup 36 ilden büyük olduğunu aktaran Beyoğlu, “Ciddi sorunlar vardı. 20 yıl HDP’nin elindeydi, hizmetlerden mahrumdu, yollar perişan, kaldırım ve park yoktu. 105 kırsal mezramızın iç yolları yoktu, işimiz çoktu ve önce bu halka laik olmayı hedefledik. Burada 30 araç ile temizlik yapılıyordu, araçlar eski ve her tarafta çöp vardı. Geldiğimiz gibi araç filosunu 90’a çıkarttık, sıfır model araçlarla şehrimizi pırıl pırıl hale getirdik. Bir hesap yaptık 600 bin ton asfalt serimi yapmamız gerekiyordu, bu da ciddi bir maliyetti. Karacadağ bölgesinde yer aldığı için araziler hep taşlıktı herhangi bir işlem yapılmıyordu, bizde orada taş kırma, eleme ve asfalt üretim şantiyesi belediye imkanıyla kurduk. Yılda 600 bin ton asfalt oradan elde ediyoruz. Elverişsiz arazilerdeki taşları toplayarak tarıma elverişli hale getiriyoruz. O taşlarla da yollara asfalt yapıyoruz, Bağlarımızın bütün yoları asfalt yaptık” dedi.

“Bölgenin en büyük Millet Bahçesi ve 120 bin kapasiteli spor kompleksi projesi başladı”

Şehrin içinde atıl durumda olan 100 bin metrekarelik araziyi Doğu ve Güneydoğunun en büyük Millet Bahçesi projesi ile hizmete kavuşturacakları projenin sonuna geldiğini ifade eden Başkan Beyoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlçede 120 bin gence hizmet verecek 35 bin metrekarelik bir alanda spor kompleksini de 2022 sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Çarpık kentleşme ve modern hale gelen yeni etapların bir birine uyum sağlaması için ve daracık sokakların nefes alamsı için kentsel dönüşüme başladık. Bağlar iki etaptan oluşuyor, birinci etabı modern diğeri etabı ise 250 bin nüfusun yaşadığı daracık yere hapis edilmiş bir yer. İtfaiye ve ambulansın giremediği sokaklar ve çarpık kentleşme ile meydana gelmiş. Rapor hazırladık, eski Bağlar’ın tamamını kentsel dönüşüme soktuk. Şimdiye kadar 60 bin aileye sosyal desteğinde bulunduk, yardım ihtiyaçlarına yetişmişiz. Halkımızın hizmetkarıyız, ilk günden son güne aynı aşk ve heyecan ile biz çalışacağız, halkımızın emrinde olacağız.”

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