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Haziran yağmurları Musaözü Göleti’ni canlandırdı

Eskişehir’de doğa tutkunlarının uğrak noktası olan Musaözü Göleti’nin su seviyesi, haziran ayındaki yağışlar sebebi ile ciddi ölçüde arttı. Su seviyesinin yükseldiği gölet, drone ile havadan görüntülendi.

Çevre 19.06.2021, 12:26
Haziran yağmurları Musaözü Göleti’ni canlandırdı

Eskişehir’de doğa tutkunlarının uğrak noktası olan Musaözü Göleti’nin su seviyesi, haziran ayındaki yağışlar sebebi ile ciddi ölçüde arttı. Su seviyesinin yükseldiği gölet, drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Musaözü Göleti, yetersiz yağış nedeniyle kuruma tehlikesi karşı karşıya kalmıştı. Bölgenin haziran ayında yoğun yağış alması göleti adeta canlandırdı. Kent merkezine yakın olması nedeniyle doğa tutkunlarının, piknik yapmak, balık tutmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden olan gölet eski günlerine kavuşuyor. Farklı türlerden çok sayıda balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan Musaözü Göleti, hobi amaçlı balık tutan vatandaşların da en çok tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.
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