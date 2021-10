Hayvanseverler, Başkent’te hayvanlar için yürüdü

Hayvanseverler, Başkent’te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ellerindeki dövizler ile yürüdü. Farkındalığı artırmak için Mamak Belediyesi’nce organize edilen yürüyüş, hayvanlar için üretilen kulübelerin çeşitli noktalara monte edilmesi ile son buldu.

Mamak’ta sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve beslemesinden yaralı hayvanların tedavisine kadar her alanda önemli hizmetleri hayata geçiren Mamak Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de hayvan severlerle farklı bir etkinliğe imza attı. Hassasiyetin ve farkındalığın artırılması için Kartaltepe Parkı’nda düzenlenen etkinlikte hayvan severler dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonunda ise sevimli patiler için Mamak Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan kulübeler muhtelif yerlere monte edildi. Etkinliğe Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin ve meclis üyeleri katıldı.

“Can dostlarımızın her gün yanındayız”

Sessiz dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı en büyük görevlerimizden biri olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin, “Yaşadığımız dünya ve hayatımız, hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile daha da güzelleşecektir. Bu özel gün vesilesiyle ülkemizde ve dünyada, tüm canlılara karşı daha da sorumlu davranan nesillerin yetişmesini temenni ediyorum. Can dostlarımızın her gün yanındayız. Çünkü onlar bize emanet” dedi.