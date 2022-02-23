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Hayvanlarını otlatırken binlerce yıllık mağarayı buldular

Bursa’nın İnegöl ilçesinde besi çiftliği işleten 2 ortak, küçükbaş sürüsünü otlatırken binlerce yıllık mağarayı keşfetti.

Çevre 23.02.2022, 09:30
Hayvanlarını otlatırken binlerce yıllık mağarayı buldular

Bursa’nın İnegöl ilçesinde besi çiftliği işleten 2 ortak, küçükbaş sürüsünü otlatırken binlerce yıllık mağarayı keşfetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde şans eseri bulunan, doğanın sarmaşıklarla gizlediği mağara görenleri hayran bıraktı. Yaklaşık 1 kilometrelik ormanlık alanda yürüyüşünün ardından akan dereler içinden geçilerek zorlu bir yolculuk sonucu ulaşılan mağaranın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca incelenmesi istenirken, İnegöl Belediyesi de mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Ortağı Fatih Selimler ile birlikte mağarayı keşfeden besi çiftliği sahibi Yavuz Aydınlı, "Biz yakınlarda var olan bir besi çiftliği sahibiyiz. Burada hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yaparken etrafı dolaşıyoruz. Tesadüfen burayı bulduk. Yaz ayında bulduk ve tamamen örtülüydü. Sonrasında etrafımızda çiftçi arkadaşlarla, diğer yerel halka konuştuk. Çok bilen de yoktu. Biraz inceledikten sonra buranın ciddi anlamda bir tarihinin olduğunu, o sarkıtların gerçekten uzun senelerce oluştuğunu fark ettik. Bu vesileyle bugün burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Bölgemizde ayrıca sıcak su kaynakları var. Bununla ilgili işletmeler kurulmaya başladı. Turizm anlamında burası da yanına katılabilirse bölgemiz için çok başarılı bir çalışma olur diye düşünüyorum" dedi.

Mağaranın içinde ve dışında çok farklı durumların olduğunu ifade eden Aydınlı, "Görünen bu sarkıtlar yukarıya doğru baya devam ediyor. Anladığımız kadarıyla üst bölgelerinde düzlükler var. Oralarda çökmeler olmuş. Kışın mağaranın tam üst tarafında kaynak suyu çıkıyor. Kayanın içinden ve 4-5 metre sonra tekrar mağaranın içine girip kayboluyor. Onun haricinde etrafında defineciler yüzünden hasarlar var. Onları fark ettik. Genel anlamda çok büyük bir mağara görüntüsü var. Tabi uzmanların incelemesi gerekiyor. Bunlar sadece bizim fikrimizdir" ifadelerini kullandı.

Kurşunlu Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç ise, "Bizim burası Çayköyboğazı, Boğazlı Deresi diye geçer. Bu görmüş olduğunuz mağara da Damlancı Kaya. Biz çocukluğumuzda buralarda hayvan güderdik, içinde oynardık ve keçiler içinde yatardı. O tarihten beri biz böyle şeyleri normal sanıyorduk. Ama değerlendirilebildiğini öğrendik. Damlancı Kaya mağarasının içinde su damlar. 4-5 metreye kadar yolu içeriye devam eder. Güzel sarkıtlar ve havuzlar oluşmuş. Buranın turizme açılmasını istiyoruz. Gelip, incelesinler" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Bundan dolayı çok heyecanlıyız. Şehrimiz bin 65 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip. Bunun da yüzde 50’si ormanlarla kaplı. Doğal güzelliklerle, yaylaları, şelaleleri, mağarası olan ve gerçekten doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir bölge. Şifalı sularıyla gibi. Nihayeti itibariyle de Kurşunlu bölgemizde de iki gezgincinin tespit ettiği bir alan var. Bu bölge de tahmini olarak diğer Oylat Mağaramız gibi milyonlarca yıl önce sarkıtların, dikitlerin, doğal ortamın oluştuğu bir mağara olduğunu düşünüyoruz. Tabi bunlarla ilgili keşfi, sonraki süreçle ilgili kurumlarla, araştırmak üzere çalışmak istiyoruz. Bu şehrimiz adına yeni bir heyecandır. Çünkü şehrimizde turizmin gelişmesini istiyoruz, arzu ediyoruz. Biliyorsunuz sanayi ve tarım gücü anlamında da güzel işler oluyor. Kurşunlu bölgemiz bilhassa son dönemde bölgede bulunan sıcak su ve beraberinde o bölgedeki yine traverten oluşumlarıyla alakalı dikkat çeken bir bölgemiz. Bu saha da belirli araştırmalar ve çalışmalar yürütüyoruz. Ancak bunun üzerine bu sarkıtların yer aldığı canlı mağaranın inşallah turizme kazandırılması ya da doğa severlere sunum anlamında kazandırılması önemli. Çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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