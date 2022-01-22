Hayvanlara yiyecek götüren jandarma ekipleri yürekleri ısıttı

Aksaray’da etkili olan kar yağışı ve soğuk havada sokak hayvanları ile yaban hayvanlarına yiyecek götüren jandarma ekipleri yürekleri ısıttı.

Aksaray’da eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve yüksek kesimlerde hala etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanları ve yaban hayvanları için harekete geçti. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracıyla yola çıkan ekipler Aksaray’ın dört bir yanına ulaştı. En ücra köşelere dahi giderek hayvanları besleyen jandarma ekipleri ile köpeklerin ekiplere ilgisi yürekleri ısıttı. Yaban hayvanların bulunduğu bölgelere de engel tanımadan çıkan jandarma ekipleri buralara da yem bıraktı. Jandarma ekipleri kar yağışı ve soğuk hava etkisini kaybedene kadar çalışmalarına devam edecek.