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Hayvanat bahçesi o hayvanlara kaldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin soğuk iklim hayvanları, Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan yağışların tadını çıkardı. Kızıl pandalar, Sibirya kaplanları, Japon turnaları ve geyikler gibi soğuk iklim hayvanları kış mevsiminin keyfini sürüyor.

Çevre 20.02.2021, 10:41
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Hayvanat bahçesi o hayvanlara kaldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin soğuk iklim hayvanları, Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan yağışların tadını çıkardı. Kızıl pandalar, Sibirya kaplanları, Japon turnaları ve geyikler gibi soğuk iklim hayvanları kış mevsiminin keyfini sürüyor.

Marmara Bölgesi’nin genelinde yağışların etkili olması, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde içinde 250’nin üzerinde türü ve 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin soğuk iklim hayvanlarına yaradı. Soğuk havaları ve yağışları seven bazı hayvanlar kar üzerinde oyunlar oynayıp, yine kar üzerinde dinlenirken, bazı hayvanlar ise yerlerdeki karları yemek için birbirleriyle yarıştı. Kızıl pandalar, Sibirya kaplanları, Japon turnaları ve geyikler gibi soğuk iklim hayvanları kış mevsiminin keyfini sürüyor. Soğuk havaları sevmeyen hayvanlar ise hayvanat bahçesi görevlileri tarafından kışlık barınaklarına alındı. Burada diğer hayvanlar için doğal yaşam alanlarında alışık oldukları hava sıcaklıkları sağlandı.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, karlı ve soğuk havalara rağmen ziyaretçi kabul etmeye devam ediyor. Görevliler ise ziyaretçilerin yürürken zorluk çekmemesi ve herhangi bir kaza yaşanmaması amacıyla yollardaki karları temizleyerek, sürekli tuzlama işlemi gerçekleştiriyor.

“Buzlanmaya karşı da tedbir aldık”

Özellikle birkaç gündür çok ağır bir kar yağışı olduğunu belirten Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Baş Bakıcısı Mesut Kaya, “Tabii biz hemen toplanıp bu konuyla ilgili ne yapmamız gerektiğini kararlaştırıp bir an önce işe koyulduk. Daha önce de bunları tabii ki yaşadığımız için tecrübeliyiz. İlk olarak ziyaretçilerimizin geziş güzergahındaki karların temizliğini yaptık. Zeminler ıslak olduğu için buzlanmaya karşı da tedbir aldık. Belediyeden yardım istedik, sağ olsunlar bize tuz gönderdiler ve bütün yolların tuzlamasını yaptık buzlanmaya karşı. Çünkü ziyaretçilerimizin sağlığı da bizim için çok önemli” dedi.

“Hayvanlarımızın belki yüzde 90’ı iç barınaklarda”

Hayvanların doğada yaşadıkları coğrafyaya göre iklim koşullarının değişiklik gösterdiğinin altını çizen Kaya, “Burada da biz bununla ilgili çalışmalar yaparken hayvanın doğadaki şartlarına en uygun kış şartlarını onlara sağlamak zorundayız. Hayvanların dışarıda yaşadıkları iklime göre ki sıcaklık aralıkları düştüğü zaman o hayvanları biz içeriye yani kışlık barınaklarına almak durumundayız. Şu anda kar yağışı olduğu için hayvanlarımızın belki yüzde 90’ı iç barınaklarda. Çünkü sadece kara dayanıklı olan, karda dışarıda durabilen hayvanlarımız dışarıda. Örneğin, kızıl pandalarımız, Sibirya kaplanlarımız, Japon turnalarımız, geyiklerimiz gibi, bu tür hayvanlar sadece dışarıda. Diğer hayvanlarımızı içeride tutuyoruz ve içerideki sıcaklık oranlarını da hayvanın yaşadığı doğaya uygun bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Isıtıcılarımız var, güneş ışınlarına ihtiyaç duyanlar için ultraviyole ışınlarımız var. Bu imkanların hepsini temin ederek içeride de onların kış şartlarında konforlu olmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Karı seven hayvanlar elbette ki mutlu oluyorlar”

Soğuk iklim hayvanlarının yağışlarla birlikte mutlu olduğunu kaydeden Kaya, “Karı seven hayvanlar elbette ki mutlu oluyorlar. Çünkü hayvanların doğası bu. Mesela Sibirya kaplanlarımızı karda dışarıya çıkardık ve bahçede hiç durmadılar. Kar yağışı boyunca bahçede koşturup durdu. Kızıl pandalarımız da yine aynı şekilde dışarıya çıkardığımızda bütün gün kar içerisinde oyun oynadılar. Şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, ağırlaşırsa ağırlaşsın, bizim görevimiz buradaki hayvanların konforunu her şartta iyi seviyelerde tutabilmek. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Bu zor şartlarda dahi onların konforunu sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Buraya ilgi her zaman büyük oluyor”

Hayvanat bahçesine kar yağdığında bile ziyaretçi geldiğini vurgulayan Kaya, “Çoğu hayvanı göremeyeceklerini biliyorlar fakat farklı bir görsel oluyor burada. Burası aynı zamanda bir botanik bahçe. Çok güzel bir görseli var. Bunu kaçırmamaya çalışıyor insanlar. Karda dahi burada ziyaretçi ağırladığımız oldu. İlgi tabii ki çok büyük. İstanbul’a çok yakın olmamız ve Marmara Bölgesi’ndeki en prestijli parkın burası olması dolayısıyla buraya ilgi her zaman büyük oluyor” ifadelerini kullandı.
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