Hayvan yetiştiricilerinden yağmur duası

Mersin’in Mut ilçesinde hayvan yetiştiricileri, kuraklığa karşı yağmur duası okudu.

Havaların kurak gitmesi sebebiyle ilçeye bağlı Toslu Yaylası’nda bir araya gelen hayvan yetiştiricileri, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ile birlikte yağmur duasına çıktı.

Yağmur yağması için dua edilmesi ve Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından hayvan yetiştiricileri tarafından kurban kesildi.