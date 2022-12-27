Hayvan sahiplerine "beyanname" kolaylığı

DÜZCE (İHA) – Evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere yönelik yürürlüğe giren mikroçip uygulamasında son tarih 31 Aralık’a 5 gün kalırken, yoğun başvuru üzerine mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşanmaya başlandı. Düzce’de veteriner hekim Aykut Ekinci, hayvan sahiplerinin yaşanan tedarik sorunu sebebiyle beyanname vererek, yılbaşından sonra hayvanlarını çip taktırabileceklerini söyledi.

Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmeliğe ilişkin evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Bu çerçevede mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde ise son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Sürenin daralmasıyla yoğun talebin oluştuğu veterinerlerde ise mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşanmaya başlandı.

Yaşanan tedarik sorunu sebebiyle hayvan sahiplerinin cezai işleme uğramaması için beyanname vermeleri gerektiğini belirten veteriner hekim Aykut Ekinci, hayvan sahiplerinin form doldurarak verecekleri beyanname ile ceza uygulanmayacağını, hayvanlarına yılbaşı sonrası çip taktırabileceklerini belirtti.

"Form doldurmaları gerekiyor"

Mikroçip tedarikinde sorun yaşandığını belirten Aykut Ekinci, "Şu anda veteriner kliniklerinde çip sorunu yaşanıyor. Tedarikte sıkıntı çekiyoruz. Tarım ve orman il müdürlüklerinde çip takılıyor. Sürenin uzatılabileceğini düşünüyoruz. Eğer uzatılmazsa da hayvan sahipleri bir form doldurarak, beyanname vererek yılbaşından sonra da hayvanlarına çip taktırabilirler. Düzce Veteriner Hekimler Odası da bu konuda çalışmasını tamamlamak üzere. Çip tedarikinde sorun yaşayan kliniklere başvuru dilekçelerini gönderecekler. Tedarik sorunları yaşanmasından dolayı beyanname veren hayvan sahiplerinin hayvanlarına, yılbaşından sonra tedarik sorunu aşıldığında çipleri takılacak. Verilen formlar ve beyanlar doldurulacak, yılbaşından sonra çip takma işlemi yapılabilecek" dedi.

"Korkuyla geliyorlar"

Çip ile ilgili yanlış bilinen konular hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvan sahipleri öncelikle çipin hayvanı takip edip etmeyeceğini soruyor. Takip amaçlı olmadığını söylediğimizde ise biraz hüsrana uğruyor. Bir de pandemide insanların çipleneceği şeklinde dolaşan bilgi kirliliğinden dolayı evcil hayvanlarının çiplenmesinden çok korkuyorlar. Farklı bir durummuş gibi algılıyorlar. Bu bilgi kirliliğinden dolayı taktırmamayı düşünen hayvan sahipleri bile var. Böyle bir şey söz konusu değil ve olamaz da. Hayvan sahipleri, sosyal medyada okuduklarından ve dinlediklerinden dolayı çip taktırmak için korkuyla kliniğimize geliyorlar. Fakat uygulamayı yaptıktan sonra çok basit olduğunu görünce sevinç yaşıyorlar. Hayvan acı çekmemiş oluyor. Düşündükleri gibi bir uygulama olmadığı için rahatlıyorlar. Bazı hayvan sahipleri ameliyat olacak düşüncesi ile geliyor. Bunların hiçbirisi doğru değil"