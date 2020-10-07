Haydut’tan sevindirici haber

Bursa’nın Karacabey ilçesinde geçtiğimiz kış balıkçılar tarafından uçamaz halde bulunarak belediyeye teslim edilen "Haydut" isimli yaralı pelikandan müjdeli haber geldi. Parkta bir süre misafir edilen Haydut, diğer göçmen pelikanlarla pratik yaptı ve kısa sürede yeniden uçma kabiliyetini kazanarak doğal yaşama kanat çırptı.

Geçtiğimiz yıl kış aylarında balıkçılar tarafından bulunduktan sonra Karacabey Belediyesi ekiplerince ilk tedavisi yapılan ve ardından Karacabey Kültür Parkı içerisindeki doğal bir azmak içerisine bırakılan pelikan kısa sürede parkın gözdesi olmuştu. Esnaf ve vatandaşların sahip çıktığı yaralı pelikana Haydut ismi verildi. Parkın gözdesi haline gelen pelikanı yakından görmek isteyen aileler yanlarında balık alıp pelikana atıyorlar ve onu yakından izliyordu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da parka gelerek pelikanı ziyaret etmiş ve ona sahip çıkan esnafa da hassasiyetinden ötürü teşekkür etmişti. Pelikan Haydut parka gelen 7-70’e herkesin gözdesi iken bahar döneminde çok ilginç bir gelişme yaşanmış ve ve o günlerde göç eden pelikanlardan bazıları Haydut’un bulunduğu azmağa inerek onunla vakit geçirmeye başlamıştı. Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasakları uygulanınca tenhalaşan parka inerek göç esnasında mola veren pelikanların sayısı artmış ve Haydut’da bu arkadaşları ile vakit geçirmeye başlamıştı.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Haydut’un parka inen diğer göçmen pelikanlarla pratik yapma imkanı bulduğunu ve kısa sürede yeniden uçma kabiliyetini kazanarak parktan ayrıldığını duyurdu.

Pelikanın bulunduğu azmak kıyısında işletmeci olan Refik Berber de, “Bütün kışı birlikte geçirdik. Ona balık alıyordum. Hatta bazı müşterilerimiz gelirken yanlarında hususi ona balık getiriyorlardı. Başkanımız bile ziyarete geldi onun için. Açıkçası gittiği için biraz da üzüldük çünkü onu seviyorduk. Ama doğasına ve arkadaşlarına geri döndüğü için mutluyuz” dedi.