HAYDİ ekiplerinden barajlarda denetim

Çorum İl Jandarma Komutanlığı HAYDi ekiplerince iç sularda denetim yapıldı.

“Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi” ve Jandarma devriyelerince, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla koordineli olarak iç sularda denetim yapıldı. Denetimlerde son bir ay içerisinde yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğunda misina balık ağı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ayrıca çevrenin, doğal hayatın ve hayvanların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da “Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, paydaş kurumlar ile koordine ve uyum içerisinde çalışarak, yasal mevzuatın Jandarmaya verdiği yetki çerçevesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasını sağlama gayret ve kararlılığında olup, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlere titizlikle devam edilecektir. Vatandaşlarımızın konu çerçevesinde ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirilmesi olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.