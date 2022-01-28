HAYDİ ekipleri, sokaktaki canları unutmadı

Edirne’de etkili olan dondurucu soğukla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, elleriyle besleme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Durum İzleme ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen noktalarda besleme etkinliği gerçekleştirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından vatandaşlar kadar sokak hayvanları da bu durumdan olumsuz etkilendi. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri, kentin çeşitli noktalarına sokaktaki canların beslenmesine katkı sağlamak amacıyla mama bıraktı.

Lozan Caddesi, eski çöplük ve cezaevi bölgesinde belirlenen noktalara mama bırakan ekipler, örnek bir davranış sergiledi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından ’can dostlarımız bize emanet’ ifadesiyle yaptığı paylaşımda sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirtti.