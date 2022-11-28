Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı’nda patlama

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağ’ında patlama meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD’nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı’nda patlama yaşandığını açıkladı. Lav akışının şu an zirvede bulunduğunu belirten USGS, bölge halkı için henüz bir tehdit bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, patlamanın ardından son 2 saat içerisinde en büyüğü 4.2 olan çok sayıda deprem kaydedildi.

Uyarı seviyesi yükseltildi

Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, yanardağ alarmının tavsiyeden uyarı seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Gözlemevi ayrıca, patlamanın detaylarının incelenmesi için havadan inceleme yapılacağını aktardı.