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Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık, büyüklüğü ile şaşırttı
Son zamanlarda Keban Baraj Gölü’nde görülmeye başlanan Sibirya mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı. İlk defa bu büyüklükte görülen balık, görenleri şaşırttı.
Çevre 28.08.2022, 15:59
Son zamanlarda Keban Baraj Gölü’nde görülmeye başlanan Sibirya mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı. İlk defa bu büyüklükte görülen balık, görenleri şaşırttı.
Son zamanlarda Keban Baraj Gölü’nde balıkçıların ağına takılan Sibirya mersin balığı yeniden görüldü. Çemişgezek Karasar köyünde sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Engin Aksoy, ağı çıkardığında Sibirya mersin balığı olduğunu gördü. Gölde tesisi olduğu bilinen ve havyarı 2 milyon liraya kadar ulaşan balık ilk defa bu kadar büyük görüntülendi.
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