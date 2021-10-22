Havanın soğumasıyla Anzele suyunda çocukların yerini balıklar aldı

Yaz ayları boyunca sıcaktan bunalan çocukların uğrak mekanı olan Anzele suyunda kış aylarının gelmesiyle çocukların yerini balıklar aldı.

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde bulunan Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sine konu olan tarihi Anzele suyu, kış aylarının gelmesiyle çocukların uğrak mekanı olmaktan çıktı. Soğuyan suda balıklar ortaya çıktı. Suyun berraklığı ve güzelliği dikkat çekti. Balıkların adeta görsel şölen oluşturduğu Anzele suyu vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar balıkları izlemenin keyfini çıkardı.

"Anzele Parkı turizme kazandırılmalı"

Anzele Parkına gelen vatandaşlarından biri olan ve sık sık geldiğini belirten Enver İzrah, “Yıllardır Sur içinde yaşıyorum Anzele’ye sık sık gelirim. Anzele Parkı Diyarbakır tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir, bu tarihi güzelliğin yıllar sonra da gelecek nesillere aktarılması için yetkililerin gereken bakımı yapması ve bu harika tarihi dokuya sahip Anzele Parkının turizme kazandırılması gerekiyor“ diye konuştu.