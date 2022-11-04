Havaların soğumasıyla oto tamircilerde yoğunluk başladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak isteyen sürücüler oto sanayi sitelerinin yolunu tuttu.

‘Karın başkenti’ olarak bilinen Bitlis’te havaların soğumaya başlamasının ardından oto sanayi sitesinde hareketlilik artmaya başladı. Oto tamir ustaları, sürücülere büyük hasarlarla karşılaşmamak için araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunurken, araç sahiplerinin antifriz, cam suyu, yağ, polen ve hava filtreleri, fardan motor yağına kadar aracının birçok noktasını kontrol ettirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Araçların yılda 2 defa bakımlarının yapılması gerektiğini dile getiren motor ustası Murat Cihan Maltaş, “Memleketimizde kış çok çetin geçtiği için araçların yazlık ve kışlık olmak üzere yılda 2 defa bakımları oluyor. Bazı araçlarda 10 bin kilometre bakım yapılırken bazılarında ise 15 binde bir bakımları söz konusu. Kış için bakımlarda ise aracın yağ filtresi, hava filtresi ve polen filtresinin değişmesi gerekiyor. Kışın burada soğuklar bayağı olduğu için aracımızda antifrizli su ve antifrizli cam suyu olmak üzere kışlık bakımlarını sürekli yapmamız gerekiyor. Antifrizli su oranı ise eksi 30 ve 40’a kadar cam suyu araca eklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Polen filtresi ve yağ bakımlarının kış gelmeden bir ay önce yapılmasını öneriyoruz”

Yazın tozlanan polen filtresinin kışın daha sağlıklı kullanılması için değişmesi gerektiğine dikkat çeken Maltaş, “Ayrıca kışın aracın donmaması, içerideki şoför ve yolcuların üşümemesi için polen filtresinin de değişmesi gerekiyor. O değiştikten sonra aracın kliması içeriye sıcak ve temiz hava üflemesi söz konusu, ayrıca motor ömrü de uzuyor. Bizler de aracımızda kışlık bakımı yaparken özellikle polen filtresi, yağ seviyesine ve cam suyu oranına bakmamız gerekiyor. Aracımızda olması gerekenlerden biri de zincir, kar tipi lastik ve lastik dişlerinin kalın seviyede olması gerekmektedir. Aksi takdirde yolda veya bir yokuş çıkarken ister istemez aracın askıda kalması bizleri mağdur etmektedir. Bundan dolayı özellikle aracımızda kar tipi lastik dişlerinin iyi seviyede olması ve olmazsa olmaz 2 adet zincirin bulunması gerekiyor. Polen filtresi ve yağ bakımlarının kış gelmeden bir ay önce yapılmasını öneriyoruz” dedi.