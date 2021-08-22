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Havaların soğumasıyla Ağrı Dağı’na kar yağdı

Anadolu’nun en yüksek dağı olan Ağrı Dağına kar düştü, kartpostallık görüntüler oluştu.

Çevre 22.08.2021, 17:06
Havaların soğumasıyla Ağrı Dağı’na kar yağdı

Anadolu’nun en yüksek dağı olan Ağrı Dağına kar düştü, kartpostallık görüntüler oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye’nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı’nın zirvesine Ağustos ayı olmasına rağmen kar yağdı. Zirveye yağan kar, bulutların çekilmesi ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Iğdır’ın yeşilinin eklenmesi ile ortaya çıkan manzara görenleri kendisine hayran bıraktı.

Ağrı Dağı’nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından Doğu’nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı. İlk karın düşmesi ile vatandaşlar kış hazırlıklarını da hızlandırdı.

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