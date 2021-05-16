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Havaların ısınması ile ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin etti

Karabük’te bir eve giren 2 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Çevre 16.05.2021, 15:27
Havaların ısınması ile ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin etti

Karabük’te bir eve giren 2 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Karabük’te son günlerde hava sıcaklığının artması ile ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Merkeze bağlı Yaylacık Mahallesi’nde bir vatandaş evine giren yılanı görünce panik yaşadı. Kendi imkanları ile yılanı çıkarmaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan 2 metre boyundaki yılan doğaya salınırken, ev sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan yine merkeze bağlı Bolkuş köyünde ineklerin bulunduğu ahıra giren yılan, vatandaşlar tarafından öldürüldü.
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