Havalar soğudu, vatandaşlar aktarların yolunu aşındırmaya başladı

Havaların soğuması ve mevsim değişimleri sonrasında kışı rahat geçirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu aşındırmaya başladı.

Uzun süren sıcak hava dalgası yerini yavaş yavaş kışa bırakmaya başladı. Uzmanların açıklamaları doğrultusunda kışı rahat geçirmek isteyen birçok vatandaş kış çayı ve ıhlamur almak için aktarların yolunu tutuyor. Vatandaşlar aktarlarda en çok ıhlamur, zencefil, tarçın, ekinezya ve ada çayı gibi ürünlere rağbet gösteriyor.

“Ihlamur ve kış çayına ilgi arttı”

Üst solunum yolları hastalıklarının ortaya çıkmasıyla kış çayları ve ıhlamura olan ilginin arttığını ifade eden aktar Recai Doğanay, “Hava değişimli gribal enfeksiyonlar baş göstermeye başladı. Bunun içinde insanlar ıhlamur başta olmak üzere kış çaylarına yöneldiler. Zencefil, tarçın, karanfil, keçi boynuzu gibi karışımlardan alıp insanlar kendilerine bitkisel çay yapıyorlar. Bunları bol limonlu içip içlerine bal ilave ediyorlar. Kış çayı olarak en çok ıhlamur tüketiliyor. Ihlamuru tek başına da yapabiliyorsun ama içine ilaveten zencefil, tarçın, ekinezya çiçeği, ada çayı gibi ürünlerle de tüketiyorlar. Bazıları bu karşıma papatya da ekliyor. Kış çayları gram olarak ya da karışık paket halinde satılıyor. Vatandaşlar kendi isteğine göre alıp, tüketiyor. Ortalama kış çayının fiyatı 50 TL. Ihlamurun kilosu yaklaşık 200 lira. 100 gramını 20 liradan satıyoruz. 50 TL’lik kış çayında 15-16 demleme çay çıkar” dedi.

“Bu sene ıhlamur bol”

Bu yıl ıhlamurun bol miktarda tezgaha düştüğünü belirten Doğanay, “Geçen sene pandemi dolayısıyla insanlar ıhlamurları kışın sonlarına doğru piyasaya çıkardılar. Aslında bir kıtlık olduğunu düşünmüyorum. Ihlamur vardı ama insanlar ıhlamurlarını para eder diye çıkarmıyorlardı. Bu sene ıhlamur bol şekilde elimizde mevcut. Kilosu yaklaşık 200 lira. Biz gram şeklinde satıyoruz ve 100 gramını 20 liradan veriyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre de gayet uygun” diye konuştu.

Kış çaylarının yanı sıra keçi boynuzu, kuru kayısı, kuru incir, kuru dut, kuru üzüm gibi gıdalar da bu mevsimde oldukça rağbet görüyor.