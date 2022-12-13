Havalar soğudu, balığa ilgi arttı

Kırklareli’nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hamsi, istavrit gibi balıklara talep arttı.

Denizlerde av sezonunun açılmasının ardından Karadeniz’den çıkan palamutlar tüm Türkiye’yi doyurdu. Palamudun tezgahlardan azalmasıyla birlikte hamsi ve istavrit gibi balıklar tezgahlarda bollaşmaya başladı. Kırklarelili vatandaşlarında havaların soğumasıyla birlikte balığa olan ilgisi de arttı. Kırklareli’nde tezgahlarda kilosu palamut 60 TL, hamsi 70 TL, çinekop 90 TL, istavrit 70 TL, barbun 60 TL, mezgit ise 40 TL’den satılırken son günlerde hamsi ve istavrit en çok satılan balıklardan oldu.

“Vatandaşın hamsiye ilgisi arttı”

Hamsinin yavaş yavaş bollandığını söyleyen balıkçı Soner İpek, “Balık şuan tam yağlanma zirvesinde ve kar suyu balığın üzerine düşmek üzere. Hamsi yavaş yavaş bollaşmaya başladı. Karaburun’dan hamsi gelmeye başladı ve çinekop azalmaya başladı. Temennimiz hamsinin devam etmesi ve aynı zamanda vatandaşımızın ucuz balık yemesi. Bu güne kadar vatandaşın hamsiye ilgisi azdı bu gün itibariyle ilgisi arttı” dedi. Vatandaşlara en çok mevsim balıkları önerdiğini vurgulayan İpek, “Mesela hamsi, çinekop, istavrit gibi balıklar daha yağlı olduğu için vatandaşlara önce onları sunuyoruz” şeklinde konuştu.