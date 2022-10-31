Havalar soğudu, arı ürünlerine talep arttı

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların, propolis, polen, ham bal gibi arı

ürünlerine olan talebi de arttı.

Kış mevsimi yaklaşırken vatandaşlar da hasta olmamak için bağışık sistemini destekleyici yollara başvuruyor. Özellikle bal, arı sütü, propolis ve polen karışımı vatandaşların ilk tercihleri arasında yerini alıyor. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların arı ürünlerine yöneldiğini belirten Kafkaseli Gıda sahibi Kadir Özer, arı ürünlerine olan talepte de ciddi bir artış yaşandığını açıkladı. Arı ürünlerinin bağışık sistemini desteklediği konusunda birçok bilimsel yayın bulunduğunu ifade eden Özer, özellikle Ardahan bölgesinin, saf arı ürünleri, propolis ve arı sütü dünyada oldukça ön planda olduğunu belirtti. Arı ürünlerini tüm Türkiye’ye gönderdiklerini söyleyen Özer, “Başta soğuk algınlığı, enfeksiyonlar veya virüsler olmak üzere birçok hastalıktan korunmanın doğal birkaç yolu bulunuyor. Bunlardan biri de bal ürünleri. Doğal bir bağışıklık güçlendirici olan bal, kış aylarında 7’den 70’e hemen herkesin bedenini korumasına olanak tanıyor. Özellikle havaların soğuduğu bu günlerde arı ürünlerine büyük talep var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar arı ürünlerine rağbet gösteriyor. Türkiye’nin her yerinden bal, arı sütü, propolis ve polene ilgi çok fazla. Biz de gelen talepleri karşılamak için çalışıyoruz" dedi.