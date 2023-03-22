Havalar ısınınca Kura Nehri’nin buzları tamamen çözüldü

Ardahan’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, üç ay önce yüzeyi tamamen buz tutan Kura Nehri’nin buzları çözülmeye başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde doğan, kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan’dan geçerek Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi, geçen Aralık ayı sonlarında buz tutmuştu. Ancak Mart ayının ilk günlerinden itibaren havaların ısınarak mevsim normallerinin üzerine çıkması, buz tutan Kura Nehri’nin çözülmesine neden oldu. Hava sıcaklığının 8-10 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte Mart ayında buzlar iyice eridi.

Erdoğan Kayatürk, havaların ısınmasıyla birlikte Kura Nehri’nin çözüldüğünü ve buz kütlelerinin su yüzeyinde ilerlemesiyle Antartika’yı aratmayan görüntülerin ortaya çıktığını belirtti. Kayatürk, "Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Kura Nehri çözülmeye başladı. Buz kütleleri Antartika’yı aratmıyor. Biz de tarihi Halilefendi Köprüsü’nden bu anları izliyoruz" dedi.