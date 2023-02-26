Havalar ısındı, çığlar düştü

Şırnak’ta havaların ısınmasıyla beraber dağlardan çığlar düşmeye başladı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yüksek rakımlı dağlardan çığ düşmeye başladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Kar kalınlığı havaların ısınmasıyla beraber dağlardan kütleler halinde düşmeye başladı. Onlarca çığın düştüğü ormanlık bölgelerde can ve mal kaybı yaşanmadı. Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçince yükseklerden düşen kar kütleleri dev çığların oluşmasına neden oldu. Doğa olaylarını fotoğraflamak için fotoğrafçılar çığlı bölgelerde fotoğraflar çekmeye başladı.