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Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşu itfaiye kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuş, İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Baykuşun kurtarılma anı bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevre 20.06.2022, 16:13
Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşu itfaiye kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuş, İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Baykuşun kurtarılma anı bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Aktaş sokakta bulunan sitenin 1. katında meydana geldi. Apartmanın havalandırma boşluğundan kuş seslerinin geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, havalandırma duvarını kırarak baykuşu kurtardılar. Sağlık kontrolünden geçen yavru baykuş, doğaya salındı.

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